Fed başkanı: Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

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Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Bu, 1994’ten bu yana en sert faiz artışı.

Başkan Powell toplantıdan sonra yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirterek “Enflasyonu düşürmeye büyük önem veriyoruz ve bunu yapmak için hızla hareket ediyoruz” dedi.

‘Komite bu oranda devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor’

İş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasasının sürekliliği için enflasyonun düşürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Powell, “Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizi oranını 75 baz puan artırdı ve bu oranda devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor” dedi.

Faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu ve bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini belirten Powell, “Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor” dedi.

Fed Başkanı Powell, bankanın bilançosunun boyutunu önemli ölçüde küçültme sürecinin de devam ettiğini belirtti.

Enflasyon konusunda ilerleme görmeyi beklediklerini belirten Powell, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar görene kadar zafer ilan etmeyeceklerini vurguladı.