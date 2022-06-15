Fed ‘Enflasyon neden, faiz sonuç’ dedi: 28 yılın en sert artışına imza attı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Bu, 1994’ten bu yana en sert faiz artışı.

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ABD’de enflasyon mayısta yüzde 8,6’ya çıkarak 40 yıllık zirvesini tazelemişti.

Başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artışına giderken, Türkiye’de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak, yüzde 70’i aşan enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmayı sürdürüyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre karar metninde Fed, yüzde 2’lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğunu vurguladı. Metinde Fed’in elindeki Hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği ifade edildi.

Karar 10’a karşı bir oyla alındı. Fed’in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre Mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7’ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2’den yüzde 1,7’ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2’den yüzde 1,9’a indirildi.

Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 3,7’ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,9’a yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Fed’in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3’ten yüzde 5,2’ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2’den yüzde 2,1’e indirildi.

Fed yetkililerinin faize ilişkin beklentilerini yansıtan noktasal grafikte agresif sıkılaşma döngüsünün devam edeceği sinyali görüldü.

Yetkililer yıl sonuna kadar faizin yüzde 3,4 seviyesinde olacağını öngördü. Bu da yıl sonuna kadar 175 baz puanlık daha artış olacağına işaret etti.

Fed karar metninde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve pandemiyle ilişkili arz ve talep dengesizliklerini, enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığını söyledi.

Enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmıştı

ABD’de Fed’in haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede mayısta yıllık enflasyon nisandaki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7’lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5’lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2’den 6’ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9’du.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6’ya ulaştı.

Enflasyon beklentileri de rekorda

Enflasyonla birlikte enflasyon beklentileri de rekor seviyelere yükselmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi.

New York Fed, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 6,6’ya çıktı.

Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.