Vitamin desteklerine boşuna mı para harcanıyor?

Vitamin ve mineral desteklerinin kanser, kalp hastalıkları ya da genel olarak ölüme karşı büyük ihtimalle korumadığı yeni bir araştırmayla ortaya kondu.

Fotoğraf: Unsplash

ABD Önleyici Hizmetler Birimi, tıp dergisi JAMA’da yayınladığı rehberini güncelledi.

Buna göre birimin incelediği 52’si yeni olmak üzere 84 araştırmanın bulguları 2014’te bir önceki tavsiyesiyle aynı kaldı: Sağlıklı ve hamile olmayan bir kişinin E, D, A, B3, B6, C vitaminleri ile selenyum, kalsiyum ve beta karoten kullanmasının bir faydası olduğuna dair yeterli kanıt yok.

Yaklaşık 700 bin kişinin verilerine dayanan çalışmanın dikkat çeken bulguları ise beta karoten ve E vitamin desteğine dair.

Çalışmada vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta karotenin kanser ve kalp rahatsızlıklarını önlemek için kullanımına karşı tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt olduğu belirtildi. Beta karotenin zararlarının faydalarına ağır bastığı ifade edildi. Kardiyovasküler hastalık riskini artırma potansiyeline işaret edilen beta karotenin bazı durumlarda ise (sigara kullanımı ve asbeste maruz kalınan işlerde çalışmak) akciğer kanseri riskini artırabildiğine dikkat çekildi.

E vitamini kullanımının ise kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden korumada net bir faydası olmadığı belirtildi.