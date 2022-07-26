Akşam Postası / 26 Temmuz 2022

TBMM, CHP’nin çağrısıyla olağanüstü toplanıyor: AKP katılmayacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşme önergesi sonrası TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi toplantıya çağırdı.
‘CHP bizimle iletişime geçmedi’ diyen HDP’li Beştaş: Pazartesi toplantıda olmayacağız
Erdoğan’a otomotiv ÖTV’sinde yeni yetki
ÖTV tebliğindeki ‘bakanlar kurulu’ ibaresi ‘cumhurbaşkanı’ olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.
Uzmanlardan ÖTV yorumu: ‘Erdoğan kararı’ bürokratik, indirim beklemiyoruz
Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kesimdeki algı kırıldı; Demirtaş’ın açıklaması önemli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili muhafazakar kesimdeki algının büyük ölçüde kırıldığını söyledi.
Körfez sermayesi krizi fırsata çevirmenin peşinde: Türkiye de hedefte
2008 krizinde dünyadaki likidite varlığının düşmesiyle zengin Arap ülkeleri, elindeki nakitle yabancı şirketlere yatırım yapmıştı. 14 yıl aradan sonra, yine bin ‘kolay para’ döneminin sonuna gelindiğinde devlet destekli Körfez varlık fonları, Türkiye’dekiler dahil batmakta olan şirketleri ucuz yollardan satın almanın peşinde.
Türkiye sefalet endeksinde ‘yerini sağlamlaştırdı’: Bir yılda üçe katlandı
Pandemi, savaş ve Fed vurdu: Çin’in Kuşak-Yol Projesi yatırımları çakıldı
‘Dokunulmazlık’ görüşmesinde gerginlik: ‘Tek taraflı iddiaları servis edeceksiniz’
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlık fezlekesinin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndaki görüşmeleri, basın mensuplarının salondan çıkarılması nedeniyle tartışmayla başladı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın tepkisi üzerine HDP ve MHP’li komisyon üyeleri arasında kısa süreli gerginlik çıktı.
İSİG’den Aliağa raporu: Gemi sektöründeki ölüm oranı Türkiye genelinin 30 katı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ‘Aliağa İş Cinayetleri Raporu‘nda 2013-2022 arasında İzmir Aliağa’da en az 97 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Raporda gemi sektöründeki ölüm oranının Türkiye genelinin 30 katı olduğu bildirildi.
Davutoğlu’nda ‘deklarasyon’ kırgınlığı: DEVA yönetiminden yanıt bekliyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA ve Saadet partilerine yaklaşık bir yıl önce önerdiği ortak deklarasyonun DEVA’nın 21 başkanlık kurulu üyesinden ‘ret’ yediği ortaya çıkmıştı.
Vize ret oranındaki büyük artış Meclis’e taşındı: Gerekçe ekonomik durum mu?
Schengen vize başvuruları reddinde büyük artış var. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Ret gerekçesi olarak ülkemizdeki ekonomik durumun gösterildiği doğru mudur” dedi.
Rusya bu defa Mıkolayiv limanını vurdu
Tahıl koridoru anlaşmasından hemen sonda Odesa limanına saldıran Rusya, şimdi de Mıkolayiv limanını füzelerle vurdu.
Erdoğan, Putin’e ‘doyamadı’: Tahran yetmedi, Soçi’ye gidiyor
İçişleri Bakanlığı ‘244 kişi boğulduktan sonra’ uyardı: 81 ile genelge
İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl 476 olayda 244 kişi boğuldu. Hava sıcaklığının artmasıyla boğularak ölümlerin sayısı artınca bakanlıktan valiliklere ‘suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler’ konulu genelge gönderildi.