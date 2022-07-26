Flamingo ölümlerinin tekrarlaması üzerine bakanlıktan açıklama: Önlemler alındı

Tuz Gölü’nde yavru flamingo ölümlerinin bu yıl da tekrarlamasıyla beraber tartışmalı tarım politikalarının önüne geçilmesi için yapılan çağrının ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan gerekli önlemlerin alındığını iddia etti.

Fotoğraf: Fahri Tunç / @FahriTunc10

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olduğundan birçok kuş türünün ilkbahar ve yaz aylarında konaklama noktası oluyor. Her yıl yaklaşık 20 bin flamingo Tuz Gölü’nde konaklayarak kuluçka dönemini de burada geçiriyor.

Geçen yıl da yine bölgeye kuluçka dönemini geçirmek üzere flamingolar gelmiş, ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanalların geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru kuşlar ölmüştü.

Bu yıl da gölde vahşi tarım politikalarının sonucu olarak flamingo ölümleri görülmeye başladı. Sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar Twitter’da ‘#FlamingolarÖlmesin’ diye etiket açıp acil tedbir alınmasını istedi.

Çok acil suya ihtiyaç var!!!! Beysehirden gelen su sulama için kullanılamaz. Konya kapalı havzasında heryerde kaçak kuyular var. Her yerden obruk haberleri geliyor. Yapmayın etmeyin geleceğimizi bitiriyorsunuz…. pic.twitter.com/Iey5EXiVgw — Fahri Tunc (@FahriTunc10) July 25, 2022

Tuz Gölü'nü besleyen suların önüne set çekmenin, kaçak su kuyularını görmezden gelmenin sonuçlarını yaşıyoruz.



Tuz Gölü’nde yavru flamingolar bir kez daha can veriyor! Sorumlusunuz bu katliamdan. @konyailtarim



Yeter artık #FlamingolarÖlmesin pic.twitter.com/XmSyikg5ti — Kazdağları İstanbul Dayanışması (@kazdaglariist) July 26, 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, bakanlıkta gazetecilere şunları dedi: “Bakanlığımız tarafından alınan önlemlerle birlikte bu yıl flamingo yavrusu sayısında ciddi derecede artış gözlenmiştir. Mevsim normalleri gereği gölü besleyen kanalda su azlığı yaşanmaktadır. Bu da flamingo yavrularının yuvalandığı gölün kenarındaki su birikintilerinde suyun azalmasına, dolayısıyla yavruların susuz kalmasına neden olmaktadır. Bakanlığımızca suyun artırılması ve su kaynaklarının göle ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemler alınmaktadır.”

Uçar, Konya kanalından gelen suyun tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz kesilmemesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve belediyelerin uyarıldığını öne sürdü.

‘Her türlü tedbiri aldıklarını’ iddia eden Uçan, şunları söyledi: “Bölgede ekiplerimiz, gerekli denetimleri aralıksız şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için bakanlığımız tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbiri almıştır.”