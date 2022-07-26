Vize ret oranındaki büyük artış Meclis’e taşındı: Gerekçe ekonomik durum mu?

Schengen vize başvuruları reddinde büyük artış var. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Ret gerekçesi olarak ülkemizdeki ekonomik durumun gösterildiği doğru mudur” dedi.

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AB’ye gitmek isteyenlerin Schengen vize başvurularında ret oranları gittikçe yükseliyor. Türkiye, bu soruna ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunmuştu.

AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek rapora göre 2014’te yüzde 4 olan vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi. Raporda gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu kaydedilirken, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara da itiraz edildi.

Konuyu Meclis’e taşıyan Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 2015’ten bu yana verilen ret oranının 4,5 katına çıktığını hatırlattı.

‘100 vatandaşımızdan 19’una ret veriliyor’

Özdemir, “2015’te yüzde 4 olan ret oranı 2020 itibariyle yüzde 12,7’ye, 2021 itibariyle yüzde 19’a kadar yükselmiştir. Bugün her 100 vatandaşımızdan en az 19’una ret verilmektedir” dedi.

Özdemir ayrıca şunu sordu: “Başvurulara ülkemizdeki ekonomik durumun kötüye gitmesinin gerekçe gösterilerek ret kararı verildiği doğru mudur? Bu nedenle yaşanan mağduriyetler karşısında Dışişleri Bakanlığı’nın bir girişimi veya çalışması olmuş mudur?”

Hükümet yetkililerinin 2018’de açıklamasına göre ‘vize serbestisi’ sağlanması konusunda Avrupa Birliği’nin karşılanmasını talep ettiği 72 kriterde Türkiye’nin yapmayı planladığı değişiklikleri içeren çalışmalar tamamlanmıştı. Ama henüz Türk vatandaşlarına böyle bir serbestlik tanınmadı.