Türkiye’den Avrupa Konseyi’ne itiraz raporu: Vize reddi üç kat arttı

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte yaşadığı vize zorlukları, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi.

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Pandemi döneminin kısıtlama koşullarını bir kenara koyarsak, avronun TL karşısındaki hızlı değer artışıyla Avrupa ülkelerine seyahat edebilecek kişi sayısında ciddi bir azalış oldu.

Havayolu taşımacılığı ve konaklama bedelleri sabit kalsa bile TL’deki astronomik değer kaybı, yurt dışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının ekonomisini kötü etkiliyor.

Öte yandan bu maliyetlere rağmen Avrupa ülkelerine vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşları ciddi oranda ret yanıtı alıyor. Almanya, Fransa gibi konsoloslukların her birinden verilen ret yanıtları diğer Schengen ülkelerine yapılan başvuruları da etkiliyor. Bu ülkelere yapılan vize başvuruları retle sonuçlanınca birçok kişi yıllarca başvuru yapamayacak duruma geliyor.

Ret yanıtları 2020’de 3 katına çıktı

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen vize sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. AKPM komisyonunda kabul edilen rapor, 2014 yılında yüzde 4 Schengen vize reddinin, 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

AKPM üyesi AKP milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak.