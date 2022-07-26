Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal

Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Barosu, Türk Toraks Derneği ve İstanbul Tabip Odası’nın açtığı ortak davada İstanbul’daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi iptal edildi.

Fotoğraf: Adalar Savunması

Hazine’nin 2018 yılında devrettiği Heybeliada Sanatoryumu’yla ilgili Eylül 2020’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yayınlanmış, salgınla mücadelede Heybeliada’ya pandemi hastanesi inşası durumunda söz konusu araziyi iade etmeye hazır oldukları belirtilmişti.

Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Barosu, Türk Toraks Derneği ve İstanbul Tabip Odası tahsisin iptali istemiyle ilgili dava açmıştı.

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi, 14 Haziran’da sanatoryumun Diyanet’e tahsisini iptal etti.

Kararda arazinin ‘2’nci derece korunması gereken kültür varlığı’ ve ‘1’inci derece doğal sit alanı’nda olduğu belirtilerek ‘tahsisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu fakat bakanlıktan izin alınmadığı’ yazıldı.