Gündüz sık sık kestirenlerin yüksek tansiyon ve inme riski daha yüksek

Geniş çaplı bir araştırma sık sık öğle uykusuna yatanların yüksek tansiyon ve inme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Genelde şekerleme yapanlarda, gündüz uyumayanlara kıyasla yüksek tansiyon gelişme ihtimalinin yüzde 12, inme geçirme ihtimallerinin ise yüzde 24 daha fazla.

Amerikan Kalp Birliği (AHA) tıp dergisi Hypertension’da yayınlanan araştırmaya göre, 60 yaşın altındakiler arasında gün içinde sıklıkla kestirenlerin yüksek tansiyon riski yüzde 20’ye kadar artıyor.

Sonuçlar, tip 2 diyabet hastalığı gibi yüksek tansiyon riski teşkil eden durumlar, halihazırda yüksek tansiyon hastalığı, yüksek kolestrol, uyku bozuklukları ve gece vardiyasında çalışıyor olmak gibi faktörlerin geçerli olduğu kişiler çalışmanın dışında tutulduğunda da aynı kaldı.

Araştırmada Britanya’daki biyomedikal veri bankası UK Biobank’ten 360 bin kişinin verileri kullanıldı.

Dört yılı kapsayan çalışmada katılımcılar düzenli olarak kan, idrar ve salya örneği verdi, gündüz uykusu alışkanlılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Çalışma yalnızca ne sıklıkla şekerleme yapıldığına dair veri topladı, uykunun süresine bakılmadı. Ayrıca uykuyla ilgili toplanan bilgilerin kişinin kendi bildirdiği veriler olmasının çalışmanın bir diğer sınırlılığı.

Araştırmanın verilerini değerlendiren ABD’deki Banner Üniversitesi tıp fakültesindeki uyku kliniğinden psikolog Michael Grandner “Elde edilen bulguların nedeni gündüz uykusunu kendisinin zararlı olmasından ziyade gündüz saatlerinde kestiren insanların çoğunun geceleri iyi uyuyamadığından bunu tercih etmesi olabilir. Geceleri iyi uyuyamamak sağlıksızlıkla ilişkilendirilir” dedi.