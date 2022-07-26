Rusya bu defa Mıkolayiv limanını vurdu

Tahıl koridoru anlaşmasından hemen sonda Odesa limanına saldıran Rusya, şimdi de Mıkolayiv limanını füzelerle vurdu.

Rusya’nın iki gün önce vurduğu Odesa limanı. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra ortaya çıkan tahıl krizine çözüm bulundu derken bölgede gerilimi yükseltecek saldırılar gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv kentinin belediye başkanı Oleksandr Senkeviç, Rusya’nın bölgedeki liman altyapısına saldırdığını söyledi.

Ukrayna devlet televizyonuna konuşan Senkeviç, “Ukrayna’nın güneyine Karadeniz yönünden hava araçlarıyla büyük bir füze saldırısı düzenlendi” dedi.

Rusya cumartesi günü Ukrayna’nın güneyindeki Odesa limanına saldırmış, Karadeniz’den tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için imzalanan anlaşmayla ilgili endişe yaratmıştı. Saldırıyı üstlenen Rusya, askeri bir hedefi vurduğunu savunmuştu.

Geçen hafta İstanbul’da imzalanan anlaşma Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesi ve deniz ablukasıyla duran Karadeniz’den tahıl sevkiyatının yeniden başlatılmasını hedefliyor. Rusya, Ukrayna’nın liman çevresindeki sulara mayın döşeyerek kendi ihracatını baltaladığını iddia ediyor.