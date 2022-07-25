Kalem kalem Gökçek’in Ankapark’ındaki harcamalar

Kapılarını son yerel seçimlerden 10 gün önce, 21 Mart 2019’da açan ve 801 milyon dolar maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan 120 futbol sahası büyüklüğündeki Ankapark, 18 Temmuz 2022 itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmişti.

Fotoğraf: ABB

Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen parka harcanan paralar kalemler halinde yayınlandı.

Belediyenin internet sitesinden paylaşılan rapora göre, Gökçek döneminde dinozor ve kamuflaj malzemeleri alımına 4 milyon 762 bin 909 dolar harcanmış. Dinozor fosilleri için ise 694 bin 783 dolar harcanmış.

Tam maliyet 801 milyon 288 bin 824 dolar olurken, Ankapark ihalelerinde yapılıp harcamalardan çıkarılan işlerle birlikte maliyet 854 milyon 119 bin dolar.

Ankapark ihalelerinde 126 ayrı kalemde para harcandı. Harcamalar arasında yer alan personel giderleriyse 8 milyon 285 bin dolara mal oldu.

Harcamaların dolar kurunun o dönemki karşılığı ile hesaplandığında Türk lirası cinsinden toplam tutarı ise 2 milyar 084 milyon 787 bin 299 lira oldu.

Raporda yer verilen harcamalara göre;

Hayvanat bahçesi yenileme alanı asma-germe sistem membran çadırları ve modüler binalar için 87 milyon 466 bin 824 dolar,

Hız treni eğlence üniteleri, hızlı botlar ve jetski gondol eğlence modeli alımına 33 milyon 286 bin 106 dolar,

Hayvanat bahçesi ve temaparka teleferik yapımına 50 milyon 438 bin 457 dolar,

Tema parkında kullanılmak üzere 53 kalem oyuncak mal alımına 16 milyon 729 bin 146 dolar,

35 metre yüksekliğinde hız treni alımına 12 milyon 475 bin 809 dolar,

Hayvanat bahçesi yenileme alanında tema parka ait alt yapı havuz galeri merdiven pompa odası inşasına 32 milyon 440 bin 41 dolar,

Aydınlatma elemanları ile 202 metre müzikli görsel fıskiye mal alımına 14 milyon 822 bin 424 dolar,

Yürüyüş yollarının yapımına 18 milyon 580 bin dolar,

Elektrik işlerinin yapımına 38 milyon 144 bin dolar,

Dijital oyun çadırı iç dekorasyonuna 9 milyon 892 bin dolar,

Rolller Coster ve ‘Küçük Türkiye’ alımına 14 milyon 545 bin dolar harcandı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.