Akşener Ankapark’ı gördü: Bu parayla KYK ve EYT’lilerin sorunu çözülebilirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Melih Gökçek döneminde Ankara’ya 801 milyon dolara mal olan Ankapark’ı ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, burada Gökçek için “Ruh sağlığından endişe ediyorum” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’a siyasetçilerin ziyaretleri sürüyor. Belediye bütçesinden 801 milyon dolar çıkmasına yol açan ve çürüyen parkı bugün de Akşener ziyaret etti.

Yavaş’la birlikte parkı gezen Akşener, harcamanın Ankaralıların ve Türkiye’deki her yurttaşın vergilerinin nereye gömüldüğünü gösterdiğini belirtti.

Tablonun iş bilmezliğin sonucu olduğunu vurgulayan Akşener, “Bilim yok burada, akıl yok burada ama şu cepten, sizin cebinizden alıp bu cebe koyma var. Apaçık hem itibardan tasarruf olmaz denilen mevzudaki israf var, bir de apaçık muhtemelen ortaya çıkacak bir yolsuzluk var” dedi.

Akşener onca paranın hiç edilmesi yerine şu temel sorunlara çözüm için kullanılabileceğini söyledi: “14 milyar liraya KYK yani o gençlerin bütün borçları silinebilirdi. Sadece faizi değil bütün borçları silinebilirdi. Bir de şeyi koyduğunuz zaman, EYT’lilerin birçok problemi çözülebilirdi. Bu kadar büyümezdi. Zaten Ankara’ya dair altyapılar ne kadar düzeltilebileceğini, Ankaralıya nasıl hizmet edilebileceğini Sayın Başkanım açıkladı. Böyle bir israfın neticesi olarak Ankaralıların ve Türkiye’de vergi veren her bir vatandaşın nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük.”

Yavaş: Gökçek’in geçmişine gitmek lazım

Açıklama sırasında söz çürüyen dinozorlara gelince, “En şaşırdığım şey niye böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Yorum var mı? Onu bilemiyorum” diyen Akşener’e, Başkan Yavaş “Geçmişine gitmek lazım efendim” diye Gökçek’i işaret ederek yanıt verdi.

Önceki belediye başkanı Gökçek’in açıklamalarının sorulması üzerine de konuşan Yavaş, “Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından endişe ediyorum, gerçekten. Attığı tweetlere, söylediği sözlere bakarsanız. Bir de muhatap olmak istiyor ki. Tedavi olsun, muhatap olalım” dedi.