Türkiye sefalet endeksinde ‘yerini sağlamlaştırdı’: Bir yılda üçe katlandı

Türkiye’nin sefalet endeksi son 25 yılın en yüksek seviyesine çıkarak mayıs sonunda 84,4 oldu.

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Sefalet endeksi, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşuyor. Endeks, bir ülkenin ekonomik durumu hakkında fikir veren basit ama çarpıcı bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Türkiye sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında şubatta zirveye oturmuştu.

Endeks değerinin yükselmesi zaten iş bulmakta zorlanan insanların daha yüksek enflasyona maruz kaldığı, yani sefaletin arttığı anlamına geliyor. Endeks neredeyse tüm dünyada artsa da Türkiye’deki artışın boyutu ürkütücü bir seviyeye geldi.

Yayımladığı verilerle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlanan TÜİK’e göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,5’e yükselmişti. Bu oran hazirandaysa 78,6 oldu.

Diğer yandan TÜİK’in en son açıkladığı verilere göre işsizlik oranı mayısta yüzde 10,9.

Bu sefalet endeksinin mayıs sonunda 84,4 seviyesine gelmesine neden oldu. TÜİK’in aylardır yaptığı gibi haziranda da işsizlik seviyesini ‘oynatmayacağı’ düşünüldüğünde en son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte endeksin 90’a yaklaştığı görülüyor.

Geçen sene aynı dönemde Türkiye’nin sefalet endeksi değeri yüzde 29,3’tü. Yani bir yılda endeks neredeyse üçe katlandı.

Dünya gazetesi yazarı Servet Yıldırım, konuyla ilgili yazısında “Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında en yüksek sefalet oranına sahip olan ülke durumunda” dedi.

Sefalet endeksiyle büyüme oranı arasındaki bağlantıya işaret eden Yıldırım, “Bu ikisi arasında yüksek bir korelasyon var. Yüksek sefalet endeksi izleyen dönemlerde büyümeyi aşağı çekiyor. Yani mevcut durum Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme görünümünü de bozuyor” dedi.