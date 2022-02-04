Sefalet endeksinde zirve artık Türkiye’nin

Türkiye, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında zirveye oturmuş durumda.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye. Bağımsız araştırma kurumları ise ocak ayı itibariyle enflasyonu yüzde 114 hesapladı.

TÜİK’e göre işsizlik oranıysa yüzde 11,2 düzeyinde.

Ülkede uygulanan ekonomi politikaları işsizliği aşağı çekmede yeterli olamazken, ocak ayıyla birlikte yüzde 50’ye dayanan resmi enflasyon, sefalet endeksinde büyük sıçramaya neden oldu.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından Türkiye 59,89’lik endeks puanıyla Arjantin’i (59,1) geçerek benzerleri arasında liderliği aldı.

Bu oran AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi.



Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve MB eski başekonomisti Hakan Kara, sefalet endeksinde gelinen noktayı Twitter hesabından, “Hamdolsun, an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin’i geçmiş bulunuyoruz” sözleriyle duyurdu.

Hamdolsun, an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin'i geçmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/5ehMpZ9W4X — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 3, 2022

186 ülkenin yer aldığı listede enflasyonu yüzde 20’yi aşan ülke sayısıysa sadece 13. Türkiye artık bu alanda Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabve, Surinam ve Etiyopya gibi ülkelerle yarış içinde.



29 ülkedeyse enflasyon yüzde 10’un üstünde.