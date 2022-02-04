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Yaramazlara biraz batar!

Sefalet endeksinde zirve artık Türkiye’nin

Türkiye, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında zirveye oturmuş durumda.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye. Bağımsız araştırma kurumları ise ocak ayı itibariyle enflasyonu yüzde 114 hesapladı.


TÜİK’e göre işsizlik oranıysa yüzde 11,2 düzeyinde.

Ülkede uygulanan ekonomi politikaları işsizliği aşağı çekmede yeterli olamazken, ocak ayıyla birlikte yüzde 50’ye dayanan resmi enflasyon, sefalet endeksinde büyük sıçramaya neden oldu.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından Türkiye 59,89’lik endeks puanıyla Arjantin’i (59,1) geçerek benzerleri arasında liderliği aldı.

Bu oran AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve MB eski başekonomisti Hakan Kara, sefalet endeksinde gelinen noktayı Twitter hesabından, “Hamdolsun, an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin’i geçmiş bulunuyoruz” sözleriyle duyurdu.

186 ülkenin yer aldığı listede enflasyonu yüzde 20’yi aşan ülke sayısıysa sadece 13. Türkiye artık bu alanda Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabve, Surinam ve Etiyopya gibi ülkelerle yarış içinde.

29 ülkedeyse enflasyon yüzde 10’un üstünde.

Goldman Sachs’a göre bunlar enflasyonda iyi günlerimiz

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 114’ü buldu

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 48,69

TÜİK’e göre işsizlik yüzde 11,2

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