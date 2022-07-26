Pandemi, savaş ve Fed vurdu: Çin’in Kuşak-Yol Projesi yatırımları çakıldı

Çin’de bulunan Fudan Üniversitesi’ne bağlı ‘Yeşil Finans ve Gelişim Merkezi’nin araştırmasına göre, Kuşak-Yol Projesi’ne yatırımlar geçen sene bu zamana göre bir milyar dolar, 2019’a göre de yüzde 40 oranında düştü.

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Araştırmaya göre, bu senenin ilk altı ayında toplam yatırım miktarı 28,4 milyar dolar oldu. Bunun yaklaşık 16,5 milyar doları Çin kredileriyle finanse edilen inşaat sözleşmelerine gitti. Projenin önemli ayaklarından Rusya ve Sri Lanka’ya herhangi bir harcama yapılmaması dikkat çekti. Çin yatırımlarının en büyük taliplisiyse Suudi Arabistan oldu.

Covid-19, savaş ve Fed

Covid-19 ve sık sık uygulanan kapanma gibi önlemlerden dolayı Çin’in düşen büyüme oranları, yatırımcıyı kendinden uzaklaştırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında sıkılaşan para politikaları da Kuşak-Yol yatırımlarının düşmesine sebep oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı da Çin’in ekonomik olarak zor günler geçirmesine neden oluyor. Savaş, doğrudan Çin’i etkilemiyor ama Çin, şu an Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ambargoları delemiyor. Ayrıca, ‘Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Çin’e de uygulanır mı’ sorusu da yatırımcıyı ürkütüyor.

‘Borç diplomasisi’

Çin’in Kuşak-Yol Projesi hep eleştirilerin hedefi oldu. ABD yönetimleri son birkaç yıldır Çin’i gelişmekte olan ülkeleri daha bağımlı hale getirmek için bu projeyi kullanmakla suçladı. ABD’ye göre proje bir ‘borç diplomasisi.’ Çin’se bu suçlamaları reddetti.