‘Hizbullahçıların’ tehdit ettiği yurttaşlar kenti terk etti: Polis ‘gaspçı’ diye anlattı

BİLAL ÇELİK

Diyarbakır Kilisesi’nden çıktıktan sonra iki kişi tarafından, “Siz Müslüman değil misiniz, ne işiniz var kilisede” denerek silahla tehdit edildiklerini söyleyen üç kişi karakolda şikayetçi oldu.

Mağdurlardan S.Y., “Karakolda özellikle ‘Hizbullahçı’ dememe rağmen tutanaklara bu ifade eklenmedi” dedi. Tehdit edilen yurttaşlar Diyarbakır’ı terk ederken, kilise yönetimiyse, polislerin gelip kameraları izlediğini ve mağdurları kendilerine ‘gaspçı’ diyerek tanıttığını anlattı.

Fotoğraf: Diyarbakır Kilisesi

21 Haziran’da Diyarbakır’ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesi’ndeki Diyarbakır Kilisesi’ne giden S.Y., kardeşi H.Y. ve yeğeni N.Ç., kilisede yaklaşık 45 dakika kaldıktan sonra ayrıldı.

İddiaya göre S.Y., kiliseden dört beş sokak sonra silahlı ve şalvarlı iki kişi tarafından durdurularak, “Siz Müslüman değil misiniz, ne işiniz vardı kilisede” diyerek tehdit etti. S.Y.’den, “Sana ne bundan, belki değilim” yanıtını alan şüphelilerden biri, silahını göstererek, “Gitmeyin kiliseye, sizi öldürürüz” diyerek tehdit etti. Yanındakinin, “Dur bir şey yapma” demesiyle olay yerinden uzaklaşan mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu.

Ardından polis, Diyarbakır Kilisesi’ne giderek görüntüleri izledi ve söz konusu üç kişinin kiliseye geldiklerini tespit etti.

Kilise yöneticileriyse, polisin söz konusu üç kişiyi kendilerine ‘gaspçı’ olarak tanıttığını anlattı. Tehdit edenlerin ‘Hizbullahçı‘ oldukları şüphesi şikayet tutanağında yer almadı.

Polis, ‘Hizbullah’ı tutanaklara eklemedi

Diken’e konuşan S.Y., polisin kiliseye ‘gasp’ diye bilgi vermesine tepki göstererek, “Biz özellikle ‘Hizbullah giyimli’ dememize rağmen bizim karakolda verdiğimiz ifade nasıl ‘gasp’a dönüşmüş, anlamıyorum” dedi.

“Sizin ‘Hizbullahçı’ olmaları yönündeki şüphenizi tutanağa eklediler mi” sorunaysa S.Y., “Bizim ısrarla söylememize rağmen ‘Hizbullah’ kelimesini geçmiyorlardı…” yanıtını verdi.

İnanç anlamında bir arayış içinde olduğu için sık sık kiliseye gittiğini söyleyen S.Y., olayın ardından kardeşi ve yeğeniyle birlikte kenti terk etmek zorunda kaldıklarını ekledi. S.Y., son dönemde tutukluyken serbest bırakılan Hizbullahçılar hakkında da, “Bunları iktidar serbest bırakmamalı” diyerek yakındı.

‘Polis mağdurları ‘gaspçı’ diye anlattı’

Diken’e konuşan Diyarbakır Kilisesi’nin önderlerinden Ahmet Güvener, olayın ardından polisin kiliseye gelerek kamera kayıtlarına baktığını ve tehdit edilen üç kişinin ‘gaspçı’ olduğuna dair kendilerine bilgi verildiğini söyledi. Güvener, polislerin söz konusu üç kişinin bir çocuğu gasp ettiği için izlediklerini anlattı.

‘Hizbullah da gelip dinliyor’

Polisin paylaştığı bu bilgiye tepki gösteren Güvener, şunları söyledi: “Bize gelen herkese hiç çekinmeden kendimizi anlatıyoruz. Biz kimsenin hangi grupta olduğunu bilmiyoruz. Herkese kendimizi ve inancımızı tanıtıyoruz. Bizimle ilgili halkın bir sıkıntısı yok. Ama demek ki birilerinin bir sıkıntısı var ki bu şekilde çocukları tehdit ediyor. Hizbullah’tan da geliyor, kendilerini saklamıyorlar. Biz de açık açık onlara anlatıyoruz. Biz hiçbir zaman insanlara kapalı bir yapıda değiliz. 1996-97’lerde tehdit, saldırılar oldu, iki defa suikast yaşandı. Onun dışında bugüne kadar benzeri bir olay olmadı. Bazı sözlü saldırılar oldu ama kapıyı gösterdik biz de. Tehditkar konuşanlar da oluyor…”

Son saldırı Kasım 2013’te

Hizbullah yanlısı HÜDA PAR üyeleri, en son 2 Kasım 2013’te, Batman’ın Petrol Mahallesi Cizre Caddesi üzerinde bulunan iş yerine bildiri aşmak istemiş ve iş yeri sahibiyle tartışmıştı. Ardından araçlarla tekrar mahalleye gelen Hizbullah üyeleri, mahalle sakinlerine bu sefer uzun namlulu silahlarla saldırmıştı. Açılan ateşte iş yerini işleten 28 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Özcan Temel ensesine aldığı kurşunla olay yerinde yaşamını yitirmişti. 16 yaşındaki Şükran Akgül, 18 yaşındaki Mert Kasar ve isimleri öğrenilemeyen iki kişiyse yaralanmıştı.