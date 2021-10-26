Akşam Postası / 26 Ekim 2021

Tezkereye ‘Hayır’ diyeceğini duyuran CHP’den 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Suriye ve Irak’a yönelik harekâtlarda TSK’ye iki yıl daha yetki veren tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, grup toplantısında yaptığı konuşmada “TÜGVA’lılar gitsin” dedi.

Benzine 24 saatte bir zam daha

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. Benzine ayrıca dün de 44 kuruş zam gelmişti.

Kılıçdaroğlu, ‘hiç bilinmeyen’ bir adayla görüşüyormuş

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayı düşündüğünü öne sürdü.

AKP’yle arası açılan ORC’nin müdürü oy kaybının sebepleri anlattı

Son dönemdeki araştırma sonuçları nedeniyle AKP tarafından eleştirilen ORC Araştırma’nın genel müdürü Mehmet Pösteki, AKP’deki 10 puandan fazla oy kaybının sebeplerini paylaştı.

21 yaşındaki Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Döviz büroları kepenk indiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine tepkili olan döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor.

Salgında gençlere ulaşmada yeni plan: ‘YouTuber’larla işbirliği

Sağlık Bakanlığı’nın hem gençlerde aşılama oranının yeterli bulunmaması hem de aktif vakaların çoğunluğunu bu grupta görüşmesi üzerine ‘Youtuber’larla işbirliğine gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Nurhak’ta HES projesine ‘ÇED olumlu’ kararı: Başkana göre ‘ilçeyi yok edecek’

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ikinci hidroelektrik santrali (HES) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ‘olumlu’ çıktı. Karara karşı harekete geçildi.

Üreticiler anlatıyor: 1 liraya mal olan soğanı 30 kuruşa satmak zorunda kaldık

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘makyajlı‘ olduğu gerekçesiyle eleştirilen rakamlarına göre tarımsal girdi enflasyonu yüzde 30’a yakın. Gübre ve ilaç fiyatları ise geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artmış durumda. Dolar kurunun 9,50’lere gelmesi ve peş peşe gelen akaryakıt-elektrik zamları da hesaba katıldığında çiftçilerin maliyetlerindeki artışın boyutu devasa.

Türkiye’de kadavra sorunu: Tıp fakülteleri 16 bin dolara ithal ediyor

Anatominin öğrenilmesinde yeri doldurulamayan en önemli eğitim materyali olan kadavranın Türkiye’de temini hala çok büyük bir sorun.

ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatına el koydu

ABD’de Salt Lake Bölge Mahkemesi, hakkında ‘dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme’ yönünde suçlama bulunan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı ‘Queen Anne’i açık arttırma yoluyla satışa çıkarma kararı aldı.

Kripto para için banka ve kredi kartı yolda

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, müşterilerinin kripto para alıp satmasına, kripto paraya dayalı özel fırsatlar sunmasına ve kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesini kolaylaştırmasına olanak tanıyacağını bildirdi.

AKP kafaya koydu: ‘Kadın üniversitesi’ yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce de gündeme getirdiği kadın üniversiteleri, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı. CHP ise kadın üniversiteleri ile kadınların sosyal hayattan soyutlanmaya çalışıldığını savunuyor.

Bahçeli ‘buyurdu’: Kavala vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört yılı aşkın süredir hapiste bulunan insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın hüküm giyip cezasını çektikten vatandaşlıktan çıkarılıp sonra sınırdışı edilmesini istedi.

‘Açlıktan ölüyoruz’ diyen Afgan anne-baba bebeklerini 500 dolara sattı

Taliban’ın ağustosta kontrolünü ele geçirdiği Afganistan’da insani kriz her geçen gün büyüyor. Bu süreç öncesinde de uzun yıllar süren savaşlar ve kıtlık nedeniyle gıda sıkıntısı çeken halk açlıkla boğuşuyor. Ve, gelinen noktada ‘evlatlarını satmak zorunda kalıyor.’