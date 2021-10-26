AKP’yle arası açılan ORC’nin müdürü oy kaybının sebepleri anlattı

Son dönemdeki araştırma sonuçları nedeniyle AKP tarafından eleştirilen ORC Araştırma’nın genel müdürü Mehmet Pösteki, AKP’deki 10 puandan fazla oy kaybının sebeplerini paylaştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen şirket, son araştırmasında AKP’nin oy oranını yüzde 31,9 bulmuş, bu sonucu beğenmeyen parti yönetimi, anket şirketini ‘bilimsel yeterlilik seviyesinde’ görmediklerini belirtmişti.

Pösteki’nin Twitter’daki paylaşımına göre oy kaybının sebepleri üç başlıkta toplanıyor. Buna göre AKP’ye ekonomi 5 puan, kötü yönetim 3 puan, hukuk, adalet ve özgürlüklere dair endişelerse 2 puan kaybettirmiş.

AKP’nin eski oy oranlarına çıkmasını ‘pek muhtemel görmediğini’ söyleyen Pösteki, “Ekonomi düzelse dahi, yönetimdeki kötüleşme, demokrasiden geriye gidiş ve adalet konuları düzelmeden (bu üç konu da doğrudan başkanlık sisteminin getirdikleriyle ilgili), AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir” diye ekledi.

Pösteki, AKP’den kopan kitlenin hangi partilere nasıl dağılacağına dair görüşleriniyse şöyle paylaştı: “Bununla birlikte ekonomi sebebiyle AK Parti’den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne, demokrasiden geriye gidiş, hukuk ve adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İYİ Parti’ye yöneldiğini görebiliyoruz.”

ORC’nin 16 Ekim’de yayınladığı ankete göre, o hafta seçim olsaydı partilerin oy oranları şöyle olacaktı: