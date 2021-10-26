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Yaramazlara biraz batar!

‘Evet’ diyeceğini duyurmuştu: DEVA Partisi tezkerede çekimser oy kullandı

Bugün düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Irak tezkerelerini destekleyeceklerini duyuran DEVA Partisi’nin tek milletvekili Mustafa Yeneroğlu, çekimser oy kullandı.

Fotoğraf: AA

Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi Meclis’teki oylamayla iki yıl daha uzatıldı.


Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin veren cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Daha önceki tezkerelerin süreleri en fazla bir seneyle sınırlı tutuluyordu.

Yeneroğlu, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında DEVA Partisi’nin tezkere hakkındaki görüşünü şöyle açıklamıştı: “Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerlerimizin güvenliği için ‘Evet’ diyeceğiz.”

Buna rağmen oylamada çekimser oy kullanan DEVA’lı vekil, oylama sonrası Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Az evvel Meclis’te oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin genel merkez yönetim kurulunun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim. Parti eğilimimiz gereğince ‘çekimser’ olduğumuzu kamuoyuna bildiririm.

Partimizin tutumuna yönelik eğilim, söz konusu tezkerenin;

* Yetkinin mutat olmayan ve ayrıca seçim sürecini de kapsayacak denli uzun olmasıyla seçimleri huzursuz hale getirme ihtimali

* Birden fazla ülke sınırlarındaki farklı tehditlerin birleştirilerek sunulması

* Türkiye’de bulunacak yabancı askerlerin hangi şartlarda burada bulunacağının net olarak belirlenmemesi

* Ve en önemlisi tek yetkinin cumhurbaşkanına verilmesi dolayısıyla oluşmuştur.

Biz Türkiye’nin ortak akıl ve istişare ile yönetilmesi için DEVA Partisi’ni kurduk. Dış politikanın, bir kişinin şahsi dürtülerine bağlı olarak yürütülen dış ilişkiler olmasını kabul etmiyoruz.”

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