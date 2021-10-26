Tezkereye ‘Hayır’ diyeceğini duyuran CHP’den 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Suriye ve Irak’a yönelik harekâtlarda TSK’ye iki yıl daha yetki veren tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, grup toplantısında yaptığı konuşmada “TÜGVA’lılar gitsin” dedi.

Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Tezkerenin bugün Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.

Daha önceki tezkerelerin süreleri en fazla bir sene ile sınırlı tutuluyordu.

Tezkereye İYİ Parti eleştirilerle birlikte ‘Evet’ diyeceğini açıklamıştı.

CHP’den tezkere için 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?

CHP grup toplantısı sonrası tezkereye ilişkin hazırlanan 14 soru kamuoyu ile paylaşıldı. CHP, iktidara yönelttiği sorularda Suriye politikasına ilişkin değişiklik olup olmadığını ve tezkerenin neden iki yılı kapsadığını sordu.

Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında da gündeme getirdiği IŞİD ile mücadele konusuna da yer verilen 14 soru şöyle:

1-Suriye’ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?

2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan iki yılı kapsıyor?

3- Son tezkerelerde yer alan Fırat’ın doğusu vurgusuna ne oldu?

4-Barış Harekatı’nın ana hedefini oluşturan, Fırat’ın doğusunda ‘145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge’ye ne oldu?

5-Bizzat milli savunma bakanı açıklamıştı, ‘güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti’. Üzerinden iki yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?

6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip’teki terör unsurlarını ayrıştırıp temizleyebildik mi?

7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?

8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen beş gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?

9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?

10- Suriye’de 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya nasıl bir karşılık verildi?

11-Son dönemde Suriye’de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?

12-Suriye’de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye’de neden serbest bırakıldı?

13-IŞİD sadece Suriye’de mi hedef?

14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?