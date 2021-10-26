DEVA, tezkereye ‘Evet’ diyecek

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Suriye ve Irak tezkerelerini destekleyeceklerini duyurdu.

Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Tezkerenin bugün Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.

Yeneroğlu, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında DEVA Partisi’nin tezkere hakkındaki görüşünü açıkladı.

Yenereoğlu şunları söyledi: “Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerlerimizin güvenliği için ‘Evet’ diyeceğiz.”

Yeneroğlu, partisinin tek milletvekili.

Tezkereye AKP, MHP ve İYİ Parti ‘Evet’, HDP ise ‘Hayır’ diyeceğini duyurmuştu. Daha önceki tezkereleri destekleyen CHP ise henüz kararını açıklamadı ancak bazı vekilleri ‘Hayır’dan yana.