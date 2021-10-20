İYİ Parti, tezkereye ‘Evet’ diyecek; CHP ‘görüşüp karar verecek’

İYİ Parti, sınır ötesi harekata izin veren tezkereyi destekleyeceğini, CHP ise ‘görüşüp karar vereceğini’ duyurdu.
Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün CHP’nin Ankara’daki genel merkezinde görüştü, ardından basının sorularını yanıtladı.
İYİ Parti lideri, tezkere için “Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla ‘Evet’ oyu vereceğiz” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ise yetkili organlarında görüşüp karar vereceklerini kaydetti.