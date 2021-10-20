Suriye, Irak ve Lübnan tezkereleri Meclis’te

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan’da bulunmaya devam etmesini sağlayacak cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

Söz konusu tezkereler, Suriye ve Irak’ta bulunan askerlerin iki, Lübnan’dakilerin ise en az bir yıl daha bu ülkelerde kalmasını öngörüyor.

Irak ve Suriye tezkeresinde, PKK ve YPG’nin bölücü faaliyetine devam ettiği, Türkiye’nin güney sınırındaki gelişme ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından risk taşıdığı belirtildi.

‘Riskler devam ediyor’

Tezkerede, şöyle dendi: “Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib’de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir.”

Terör faaliyetiyle ‘Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek’ her türlü tehlikeye karşı hukuktan kaynaklanan önlemleri almanın önemli olduğu ifade edildi.

Neleri kapsıyor?

Tezkerenin kapsamı ise şöyle: “Hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021’e kadar uzatılan izin süresinin 30 Ekim 2021’den itibaren 2 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım.”

Suriye ve Irak tezkerelerine ek olarak TSK’nın Lübnan’da 31 Ekim’den itibaren bir yıl daha kalması istenen tezkere de Meclis’e gitti.