TİP de tezkereye ‘Hayır’ diyecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Suriye ve Irak’a yönelik harekâtlarda TSK’ye iki yıl daha yetki veren tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Tezkerenin bugün Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.

Daha önceki tezkerelerin süreleri en fazla bir seneyle sınırlı tutuluyordu. Tezkereye İYİ Parti ve DEVA “Evet”, CHP ve HDP “Hayır” diyeceklerini duyurmuştu.

Tezkerenin altı kez TBMM’de onaylandığını anımsatan Baş, şunları kaydetti: “Bu tezkere daha önce altı kez oylanmış ve bunun sonucunda sadece yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Savaş savaşı; çatışma çatışmayı doğurmuştur. Güvenlik sorunumuzu savaş politikalarıyla çözemeyeceğimizi hep birlikte gördük.”

Suriye savaşında halkın yoksul evlatlarının, kardeşlerin, eşlerin, Kürt, Arap, Türk gibi bölgede yaşayan bütün halkların acı çektiğini dile getiren TİP lideri, şöyle devam etti: “Savaş baronları, silah tüccarları, savaştan beslenen iktidarlar çok mutlu. Bunların Türkiye’deki temsilcisi olan saray rejimi çok mutlu. Biz TİP olarak bu tezkereye tereddütsüz ‘hayır’ diyoruz. Bu tezkerenin en önemli yanı, halkın yaşadığı yıkımın üzerini milliyetçilikle örtme çabasıdır. Biz ilkesel bir tutumda ısrar ediyoruz. Bu tezkere, halkın çıkarına değildir. Bu tezkerenin tek bir derdi vardır, o da iktidarın koltuğunu sağlamlaştırmasıdır.”