HDP lideri Buldan: Son bütçelerini yapıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, işadamı Osman Kavala için büyükelçilerin tahliye çağrılarını ve iktidarın tepkisini gündeme getirerek, yaşananları ‘Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan çıkışının son örneği’ olarak nitelendirdi.

HDP lideri, Irak ve Suriye tezkerelerinin iki yıl süreli olması için de “Meclis’i toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır” dedi.

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Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Buldan’ın gündeminde sınır ötesi harekât tezkeresi, büyükelçilere yönelik iktidardan gelen açıklamalar ve ekonomide yaşanan kriz vardı.

Tezkerenin süresine dikkat çeken Buldan, AKP’nin iki yıllık tezkere sunmasının ardında bir endişe yattığını söyledi. Buldan’a göre, iktidar bir sonraki yıl Meclis’teki çoğunluğu kaybetmekten ve tezkere geçirememekten çekiniyor.

Muhalefet partilerine de çağrı yapan HDP lideri, “Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın” dedi.

‘Gündemi değiştirmek istiyor’

Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef almasını “Sergilediğiniz yaklaşım acizliktir, korkudur” diye değerlendirdi.

HDP’nin eş genel başkanı, halkın gündeminde ekonomik krizin olduğunu, AKP’nin gündemi ‘beka’ söylemiyle değiştirmek istediğini belirtti.

Gelecek yılın merkezi bütçesini ‘savaş bütçesi’ olarak nitelendiren Buldan, bunun AKP’nin yaptığı son bütçe olacağını savundu.

‘Gidici olduklarını kendileri de görüyor’

Buldan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Halkın gündemi yoksulluk, işsizlik ve geçim derdiyken iktidara bakıyoruz, gündemleri yine savaş tezkereleri… Irak ve Suriye savaş tezkeresi genel kurulda görüşülecek. Her yıl tezkerenin süresini bir yıl uzatan iktidar, bu kez iki yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar bir yıl sonra AKP grubunun kalıp kalmayacağından, Meclis’i toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görüyorlar. Bu tezkere, iktidarın gidiş tezkeresidir. 2023’e kadar parlamentoyu savaş siyasetine ipotek etmeye çalışan tezkerenin adını doğru koyalım ve doğru tartışalım.

* Buradan siyasal muhalefete de seslenmek istiyorum. İktidarın Suriye tezkeresiyle Türkiye’yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın. Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye barışının yanında yer alın, diyaloğun, müzakerenin yanında yer alın. ÖSO’ya IŞİD’e, El Nusra’ya uzanan bu tezkereye ‘Evet’ demeyin.

‘AKP de eriyor’

* 2022 yılı bütçesi de bir savaş bütçesi olarak Meclis’e gönderildi. Bu bütçe varlık sebebini savaş politikalarına, Kürt düşmanlığına bağlayan iktidar bütçesidir. Halkın bütçesi asla değildir. Bu bütçe iktidarın son bütçesidir, gidiş bütçesidir.

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle TL’yi dolar karşısında mum gibi erittiler. Şubattan bu yana TL’deki değer kaybı yüzde 35… TL eriyor, AKP de eriyor, daha da eriyecek ama biz TL’nin değil sadece AKP’nin erimesi için mücadele yürüteceğiz. Halk, zamlara karşı öfkesini gösterdikçe bunlar “Beka” diyor, “Bilmem ne koridoruna izin vermeyeceğiz” diyorlar. Siz önce kurduğunuz yolsuzluk koridoruna bakın, sonra diğer koridorlar uğraşın.

* TÜGVA, bir sistemdir. Devleti parselleme sistemidir. Bunlar hukuk tanımayan paralel bir sistem kurdular. Sistemin en tepesinde elbette ki saray yer almaktadır. TÜGVA bu sistemin yürütme gücüdür. Kamuya yandaş mı alınacak? TÜGVA üzerinden uygulamaya geçiliyor… KHK’yla ihraçların yeri mi doldurulacak? TÜGVA görevdedir… Kamuya üst düzey atama mı yapılacak, yargıya yandaş hâkim savcı ataması mı yapılacak? Referans TÜGVA’dır… Saray, tüm kamuyu TÜGVA üzerinden kontrol ve dizayn etmektedir.

‘Yargısına talimat veriyor’

* AKP genel başkanı, “Demirtaş’ı çıkaramayacaksınız” diyerek bir kez daha hem tehdit etmekte hem de kurdukları paralel kumpas yargısına talimat vermektedir. Bu sözler Demirtaş’ı ve diğer arkadaşlarımızın saray talimatıyla tutuklandığının en üst düzeydeki itirafıdır. Yetmiyor, Demirtaş’ın ailesini, çocuklarını hedef almaktadır. Siyaseten baş edemediğiniz Demirtaş’a karşı sergilediğiniz yaklaşım acizliktir, korkudur.

* Sürekli kendilerine yeni düşman arayışındalar. Şimdi de hukuku hatırlatan büyükelçileri hedef aldılar. Maksatları içerideki rejim krizinin üzerini yapay dış krizle örtme çabasıdır. AKP genel başkanının büyükelçileri hedefine alması, Türkiye’deki yönetim sisteminin hukuk devleti olmaktan çıktığının en son örneğidir. Bu sözler evrensel hukuk düzenine karşı çıkıştır.