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Yaramazlara biraz batar!

Memleket Partisi süreye şerh koyarak tezkereye ‘Evet’ diyecek

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin Suriye ve Irak’a yönelik harekatlarda TSK’ya iki yıl daha yetki veren tezkereye “Evet” diyeceklerini açıkladı.

Türk askerinin Suriye ve Irak’ta iki, Lübnan’da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Tezkerenin bugün Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.


Daha önceki tezkerelerin süreleri en fazla bir sene ile sınırlı tutuluyordu.

Tezkereye daha önce İYİ Parti ve DEVA “Evet”, CHP, HDP, TİP “Hayır” diyeceklerini duyurmuştu.

Çelebi, Twitter hesabından Meclis’teki konuşmasını paylaşarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. İki yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet.”

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