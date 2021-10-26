Genç doktorun ölümünün ardından iki tıp fakültesinde nöbetler azaltıldı

MESUDE ERŞAN

Ankara Şehir Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin asistan hekimlerinden Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik çalışma ve nöbet maratonundan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi, bazı tıp fakülte dekanlarını harekete geçirdi.

Uludağ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile Bahçeşehir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, anabilim dallarına yolladıkları yazılarla ayda en fazla 10 nöbet tutulması uyarısı yaptılar.

Kaya: Gereğinden fazla nöbet tutuluyor

Dekan Prof. Dr. Kaya, 23 Ekim tarihli yazısında, “Uzmanlık öğrencilerimizin nöbet listelerinin incelenmesi sonucunda, bazı alanlarda gereğinden fazla kişinin, oldukça sık aralıklarla nöbet tuttuğu ve nöbet sonrası izinlerin kullandırılmadığı görülmektedir” dedi.

Uzmanlık öğrencilerine ayda en fazla 10 nöbet yazılması, hiçbir şekilde üçte birden sık nöbet tutturulmaması uyarısı yapan Kaya, dahiliye, cerrahi ve temel tıp bilimlerine yolladığı yazısında şöyle devam etti: “Araştırma görevlisi sayısı yeterli olan anabilim dallarında (anabilim dalları tarafından değerlendirilerek) nöbet ertesi izin verilmesi konusunda gereğini rica ediyorum.“

Kılıç: Asistanlığımda aşırı nöbet tuttum

Bahçeşehir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç da anabilim dalları başkanlıklarına gönderilen 25 Ekim tarihli yazısında, şunları kaydetti: “Fakültemizde tıpta uzmanlık öğrencilerinin nöbet listeleri, Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde planlanmaktadır. Bu kapsamda fakültemiz uzmanlık öğrencilerine ayda en fazla 10 nöbet yazılması, hiçbir şekilde üç günde birden daha sık nöbet tutturulmaması, nöbet ertesi izin verilmesi konusunda gereğini rica ederim.“

Dekan Prof. Dr. Kılıç, yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, kendisinin de dört yıl yedi ay süren asistanlığında ‘aşırı’ nöbet tutmuş bir beyin cerrahı olarak imzaladığını söyledi. Kılıç, “Uzmanlık eğitimdeki hekim olmanın başka şey, asistan doktor olmanın farklı şey olduğunu düşünenlerdenim” dedi.