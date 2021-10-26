AKP kafaya koydu: ‘Kadın üniversitesi’ yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce de gündeme getirdiği kadın üniversiteleri, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı. CHP ise kadın üniversiteleri ile kadınların sosyal hayattan soyutlanmaya çalışıldığını savunuyor.

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Kadın üniversitelerine ilişkin tartışmalar ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki Japonya ziyareti sonrasında gündeme gelmiş, daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan kalkınma planında da yer almıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın ‘eğitim’ başlığı altında ise yine kadın üniversitelerine ayrı bir parantez açıldı.

Yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla belirlenen hedefler arasında, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulması planı var.

Japonya örneği incelenerek yürütülecek faaliyetler arasında, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımlarının değerlendirilmesi, sorun bulunan alanların saptanarak buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi yer alıyor. Yeni programda, kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı da vurgulanıyor.

CHP’den tepki

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadın üniversiteleri ile kadınların toplumsal hayattan soyutlanmaya çalışıldığını savunarak şunları söyledi: “Dünyanın ekonomik olarak en gelişmiş üçüncü ülkesine gidip de sadece kadınların girebildiği ve geyşalık konusunda uzmanlık alanı olan üniversiteleri örnek almak akıl dışıdır. 80 yıl önce o günün koşullarında kurulmuş kadın üniversitelerini bugün Türkiye’de diriltmeye çalışmanın ardında karanlık bir zihin dünyası yatıyor. Asla kabul etmiyoruz. Hamam mantığıyla üniversite açılmaz. Buradaki hedef başka. AKP iktidarının zihinsel arka planında, kadınları ikinci sınıf insan haline getirmek var. İstanbul Sözleşmesi’nden keyfi ve hukuksuzca çekilme kararı da bunun bir tezahürüydü.“

Hukuk, sağlık ve mühendislikte puanlar yükselecek

Öte yandan programda, YÖK ve üniversitelerin çalışmasıyla üniversiteye girişte baraj puanlarına ilişkin de yeni bir hedefe yer verildi. Buna göre, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.