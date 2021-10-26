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Selvi: Erdoğan ile Bahçeli, Suriye’ye operasyonu konuştu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde, Suriye’ye yönelik operasyon hazırlıklarının konuşulduğunu yazdı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan ile Bahçeli, dün bakanlar kurulu öncesinde sürpriz bir şekilde Beştepe’de bir saat görüşmüştü. Görüşme sonrası resmi bir açıklama gelmemişti.


Selvi, yazısında, Erdoğan ile Bahçeli’nin ‘en yakıcı konulardan’, 10 büyükelçinin “Osman Kavala serbest bırakılsın” çağrısı sonrasında başlayan krizle birlikte Suriye’ye operasyon hazırlıklarını konuştuğunu ifade etti.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: “Peki Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sürpriz bir görüşme mi? Cumhurbaşkanının resmi programında yoktu. O açıdan bakınca sürpriz bir görüşme. 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilip edilmeyeceğinin görüşüleceği Bakanlar Kurulu toplantısından önce olması nedeniyle kritik bir görüşmeydi.

Ama yaptığım temaslardan, öne çekilmiş bir görüşme demenin daha doğru olacağı kanaatine vardım.

Çünkü Erdoğan yakın çevresine, ‘Yurtdışı seyahatlerim bittikten sonra Devlet Bey’le bir araya geleceğim’ demiş. Kurmayları, yurtdışı ziyaretlerinden 30-31 Ekim’de Roma’da ABD Başkanı Biden’la görüşmesinden sonra Bahçeli ile bir araya geleceği sonucunu çıkarmışlar.

Erdoğan, Bahçeli ile yeni Anayasa ve seçim kanunda yapılacak değişiklikleri görüşecekti. Bir de Biden görüşmesine ilişkin paylaşımlarının olması bekleniyordu. Ama 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili ortaya çıkan çalkantılı süreç, görüşmenin öne çekilmesine yol açtı.

Tekrar ifade edeyim Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin iki gündem maddesi vardı. Biri büyükelçilerin sınır dışı edilmesi konusu diğeri ise Suriye’ye yönelik operasyon hazırlığı.

Çıkan sonuca bakınca Bahçeli’nin de krizin tırmandırılmaması eğiliminde olduğu anlaşılıyor.”

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