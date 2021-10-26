Benzine 24 saatte bir zam daha

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. Benzine ayrıca dün de 44 kuruş zam gelmişti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir’de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.