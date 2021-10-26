Benzine bir zam daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti. Bu son zamla İstanbul’da fiyat 8,39 seviyesine gelmişti.

BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu geceden itibaren (27 Ekim) geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Böylelikle benzin iki gece üst üste zamlanmış olacak.