Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine bir zam daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti. Bu son zamla İstanbul’da fiyat 8,39 seviyesine gelmişti.

BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu geceden itibaren (27 Ekim) geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Böylelikle benzin iki gece üst üste zamlanmış olacak.

Akaryakıta zam kapıda

Benzine yeni zam yolda

Eşel mobilde sona doğru: Motorin ve LPG’de pay kalmadı, benzin sınırda

Dolar/TL 9,85’in üstünü test etti

MB’den 200 baz puanlık faiz indirimi

SON HABERLER

Menopozdaki uyku sorunlarına çare mi arıyorsunuz?

İyi bir uyku çekmenin sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından olduğunun, aksinin yüksek tansiyondan obeziteye bir dizi sağlık sorununa yol açabileceğinin altını çizen psikolog Hope Bastine, menopoz sürecinde uyku bozuklukları görülen kadınlar için tavsiyelerde bulundu.