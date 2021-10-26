Bahçeli ‘buyurdu’: Kavala vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört yılı aşkın süredir hapiste bulunan insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın hüküm giyip cezasını çektikten vatandaşlıktan çıkarılıp sonra sınırdışı edilmesini istedi.

Bahçeli, “Bu artık milli zarurettir” dedi. MHP lideri ‘adres’ olarak da ‘Kavala çağrısı’nı imzalayan büyükelçilerin ülkelerinden birini önerdi.

Bahçeli’nin grup konuşmasından notlar şöyle:

*Anayasa Mahkemesi nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onunla yan yana. *Kavala, (George) Soros’un kuryesi, Gezi olaylarının finansörüdür. Bu Sorosçunun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye’de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. *TÜSİAD kendi işine bakmalı. Milletin vermediği yetkiyi kullanma hevesinin gayretkeşliğine düşmemeli. *ABD, PKK’ya silah verirken F-35’in parasını iade etmeye henüz yanaşmamıştır. Haydut devlet statüsüne düşmek istemiyorsa paramızı vermeli. Ne olmuştu?

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu büyükelçiliklerden dördü Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; diğer altısı da bu tweet’i retweet etmişti. Paylaşımların Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirilmiş; kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” demişti.