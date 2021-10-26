Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ‘buyurdu’: Kavala vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört yılı aşkın süredir hapiste bulunan insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın hüküm giyip cezasını çektikten vatandaşlıktan çıkarılıp sonra sınırdışı edilmesini istedi.

Bahçeli, “Bu artık milli zarurettir” dedi. MHP lideri ‘adres’ olarak da ‘Kavala çağrısı’nı imzalayan büyükelçilerin ülkelerinden birini önerdi.


Bahçeli’nin grup konuşmasından notlar şöyle:

*Anayasa Mahkemesi nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onunla yan yana.

*Kavala, (George) Soros’un kuryesi, Gezi olaylarının finansörüdür. Bu Sorosçunun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye’de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir.

*TÜSİAD kendi işine bakmalı. Milletin vermediği yetkiyi kullanma hevesinin gayretkeşliğine düşmemeli.

*ABD, PKK’ya silah verirken F-35’in parasını iade etmeye henüz yanaşmamıştır. Haydut devlet statüsüne düşmek istemiyorsa paramızı vermeli.

Ne olmuştu?

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu büyükelçiliklerden dördü Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; diğer altısı da bu tweet’i retweet etmişti. Paylaşımların Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirilmiş; kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” demişti.

ABD dışişleri: ‘Kavala çağrısı’, Viyana Sözleşmesi’ne uygundu

Akşener: Bir ülkenin AİHM kararlarına uymaması iç mesele olmaktan çıkar

Avrupa Parlamentosu: Karar verenler büyükelçiler değil AİHM

Erdoğan: Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz

Prof. Baskın Oran: 10 büyükelçiyi göndermek fantastik, savaşta bile olmaz!

AKP de ’41’nci maddeye atıf’tan memnun

Almanya hükümet sözcüsü: Erdoğan’ın açıklamalarını anlamakta zorluk çekiyoruz

Dört büyükelçilik, Viyana Sözleşmesi’ne atıf yaptı, altı büyükelçilik de ‘katıldı’; Erdoğan memnun

Bloomberg: Türk yetkililer, ‘istenmeyen kişi’ kararından kaçınmanın yollarını arıyor

New York Times yazdı: 10 büyükelçinin ‘Kavala çağrısı’nın arkasında Biden var

Başkentlerden büyükelçilere destek: ‘Kavala çağrısı’nın arkasındayız

Dışişleri, Hollanda büyükelçisinin sınırdışı edildiği haberini yalanladı

Dışişleri’nde Kavala mesaisi: Diplomatlar Erdoğan’ın kararını çevirmeye mi çalışıyor?

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 10 büyükelçi yanıtı: Suni gerekçeler yaratma çabası

Erdoğan, 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için talimatı vermiş

Erdoğan’dan 10 ülkenin büyükelçisine: Bunları ağırlama lüksümüz olamaz

‘Kavala çağrısı’ndan dolayı Dışişleri’ne çağrılan büyükelçilerden yaptırım mesajı

‘Kavala çağrısı’ sebebiyle 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı

10 ülkeden Kavala’nın serbest bırakılması için ortak açıklama

SON HABERLER

Menopozdaki uyku sorunlarına çare mi arıyorsunuz?

İyi bir uyku çekmenin sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından olduğunun, aksinin yüksek tansiyondan obeziteye bir dizi sağlık sorununa yol açabileceğinin altını çizen psikolog Hope Bastine, menopoz sürecinde uyku bozuklukları görülen kadınlar için tavsiyelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu: Karar verenler büyükelçiler değil AİHM

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ile Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı’na talimat verdiğini açıklamasına tepki gösterdi.