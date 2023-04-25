Akşam Postası / 25 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: Biz değiştik, ‘saraylılar’ fakir fukarayla alay ediyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendilerinin değiştiğini ama ‘zenginleşen saraylıların artık fakir fukarayla alay ettiğini’ vurguladı.

Demirtaş, İmralı iddiasını paylaştı: Erdoğan ne istemiş olabilir?

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiasını alıntılayarak “Erdoğan, istediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan.”

Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’: En az 110 gözaltı

Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 110 kişi gözaltına alındu. Baskınlarda üç bine yakın polisin görev aldığı öğrenildi.

ABD’li dev yatırım şirketi: TL aşırı değerli

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden ABD’li BlackRock, seçim sonrasında Türkiye’ye yönelik kısa vadeli sermaye girişlerine ilişkin olumlu bir tablo çizmedi.

Sinan Oğan, TRT ve Demirören Medya’nın kapısına dayandı

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TRT, RTÜK ve Demirören Medya Grubu’nun önüne giderek kendisine yer verilmeyip sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterildiğini söyledi.

Ekonomist Yıldırım: Borsada büyük spekülatörler satıyor

Ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, seçime doğru Borsa İstanbul’daki büyük spekülatörlerin satışa geçtiğini söyledi. Bu hisseleriyse borsa düşmesin diye müdahale eden Varlık Fonu topluyor.

Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edebilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini açıkladı.

Togg siparişleri ortada yok: İlk teslimat yine ertelendi

Yerli otomobil Togg’da teslimat tarihi bu sefer de ay sonuna ertelendi. Senelik üretim planları uzun süredir hazır olan Togg projesinde erteleme nedeninin ‘talep fazlalığı’ olduğu bildirildi.

Kur korumalı mevduatta bir düzenleme daha

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili bir düzenleme daha geldi. Kurumlar vergisi istisnası yabancı paralar için de geçerli olacak.

Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatında sert düşüş

Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı martta yüzde 75 düştü.