Mahkeme bakanlığa ‘Yapamazsın’ dedi: ‘Tarım arazisine OSB hukuka aykırı’

AYŞEGÜL KASAP

Samsun İstinaf Mahkemesi, Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarım arazilerine yapmak istediği organize sanayi bölgesi (OSB) hakkında nihai kararı verdi. Mahkeme söz konusu işlemin ‘hukuka aykırı’ olduğunu bir kez daha vurgulayarak köye OSB kurulması kararını iptal etti.

Fotoğraflar: Çambükü köyü sakinleri

OSB projesine geçen yıl karar verilmişti. Tarım arazileri alanında olduğu için halk bunu istememişti. Köyün mezarlığının da OSB için tahsis edilmesi yöre halkının sabrını taşırmış, köy halkı muhtarın gerekli evrakları imzalamamasını istemişti. Muhtar İlyas Celep “O mezarlıkta iki şehit var” diyerek tahsis işlemi için gerekli evrakları imzalamamıştı.

Daha sonra valiliğin “Biz devletiz istediğimizi alırız” sözlerine ve kaymakamlığın baskılarına direnen muhtar görevden alınmış yerine kayyım atanmıştı.

Yargı süreci devam ederken jandarma ve polis köylülerin arazisine girmiş, ürünlerini korumak isteyenleri de gözaltına almıştı. Ayrıca dozerlerle ekilen ürünler de biçilmişti. 2 bin ağaç kesilmişti. Bu ağaçların çoğu 20 yıllık ceviz ağaçlarıydı.

Köyün geçim kaynağı zaten tarım ve hayvancılık. OSB’nin kurulmasıyla beraber tarım ve hayvancılık bitecekti.

Bilirkişi raporu da bölgeye OSB inşa edilmemesi gerektiğine dair görüş bildirdi. Ama mülki amirler yargı sürecini beklemediği gibi raporu da görmezden gelmişlerdi.

Bilirkişi raporlarını değerlendiren Samsun Bölge İdare Mahkemesi, bölgede OSB yapımı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bir karar da İstinaf Mahkemesi’nden çıktı. Mahkeme bakanlığın tarım arazisine OSB yapılması onayını iptal ettiği kararda şunları kaydetti:

“Yeterli bir araştırma yapılmadan düzenlenen ve sadece alternatif alan bulunmadığı ifadesini içeren etüt raporuna istinaden toprak koruma kurulunca talebin kabulüne karar verildikten sonra il özel idaresinden Çambükü Köyü ve civarında planlı alanda söz konusu amaçla kullanılabilecek taşınmaz bulunup bulunmadığının sorulduğu, yine İl Özel İdaresince aynı günlü işlemle yeterli bir araştırma yapılmadan ve söz konusu ihtiyaca uygun Çambükü Köyü ve civarında başkaca bir taşınmaz bulunmadığının belirtilmesi üzerine Bakanlıkça alanın tarım dışı kullanılmasına izin verildiği, bu haliyle, organize sanayi bölgesi kurulabilecek dava konusu taşınmazdan başka planlı alanda yada dışında alternatif alanlar bulunup bulunmadığının gerekli ve yeterli bir şekilde araştırılıp varsa bulunan alanlar toprak koruma kurulunca değerlendirilmeden taşınmazların tarım dışı kullanılmasına izin verildiği anlaşıldığından, bu karara istinaden tesis edilen organize sanayi bölgesi kurulmasına dair kesin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, dava konusu işlemin uygulanması halinde söz konusu organize sanayi bölgesi kurulması yatırımının inşasına başlanacağından telafisi güç zararların doğacağı açıktır.“