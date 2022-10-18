Tarım arazisine OSB istemeyen köylülere dayak ve gözaltı; ekinleri de dozerle biçtiler

AYŞEGÜL KASAP

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne yapılması planlanan organize sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili yargı süreci devam ederken, jandarma ve polis araziye girdi. Buna karşı direnen köylülerse dövülüp gözaltına alındı. Ayrıca dozerlerle ektikleri ürünler biçildi.

OSB’nin yapılacağı arazi köylünün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığı bitirecek. Bu, bilirkişi raporuyla da belgelendi.

Fotoğraflar: Çambükü halkı

OSB’nin yapımı geçen yıl kararlaştırılmıştı. Tarım arazileri alanında olduğu için halk bunu istememişti. Köyün mezarlığının da OSB için tahsis edilmesi yöre halkının sabrını taşırmış, köy halkı muhtarın gerekli evrakları imzalamamasını istemişti. Muhtar İlyas Celep “O mezarlıkta iki şehit var” diyerek tahsis işlemi için gerekli evrakları imzalamamıştı.

Daha sonra valiliğin “Biz devletiz istediğimizi alırız” sözlerine ve kaymakamlığın baskılarına direnen muhtar görevden alınmış yerine ‘kayyım’ atanmıştı.

Köylüler buna itiraz edince muhtar seçimi yapıldı. Yine eski muhtar İlyas Celep seçildi. Ama görev ikinci en çok oy alan eşine verildi. Köylüler yetkililerin bunu yapacağını sezdiği için oyu muhtarın eşine vermişti. Şu an köyün muhtarı Fadime Celep.

‘Öldürün bizi’

Mahkemede süreci devam ederken sabah saatlerinde jandarma ve polis sert müdahalede bulundu. Köylünün tarlasındaki ürünler de telef edildi. Ekili araziler dozerle tıraşlandı. Olanlara karşı direnen köylülerse dövülerek gözaltına alındı.

Kolluk görevlililerine tepki gösteren kadınlar “Sizi analar doğurmadı mı” dedi: “O vali insan evladı değil. Toprak mı yiyeceğiz biz? Bize zulmedenler Allah’ından bulsun. Başka imkanımız yok.”

Toprağını savunan başka bir kadınsa “Öldürün bizi” diye bağırdı.

Hayvancılıkta en öndeki köy

Köy halkının ortak kullandığı bir mera var. 550 dönümlük bir alan. Burada hem tarım hem hayvancılık yapıyorlar. Hatta bu köy ilçedeki en küçük köy olmasına rağmen hayvancılıkta ilçenin en önde gelen köyü. Bu nedenle arazi çok önemli. Ama kaymakamlık, buraya OSB’nin kurulmasına karar verdikten sonra arazinin vasfı değiştirildi ve meradan ham toprak haline çevrildi.

Arazinin vasfının düşürülmesinden sonra köylü dava açtı. Yargı süreci devam ederken OSB’nin kurulması Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından da onaylandı. Bakanlığa da dava açtılar. Yani ortada devam eden bir yargı süreci var.

Köylünün avukatı yetkililerin yargı sürecini beklemediğini burayı ‘oldu bittiye getirme’ derdinde olduğunu söyledi: “Çünkü Danıştay’a gidip bozulma ihtimali var. Yaparsak bozmazlar düşüncesiyle burayı hızlıca yapma derdindeler.“