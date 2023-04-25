İYİ Parti yetkilisi: Partimize operasyon hazırlığı var

warning Editöre not Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ALTAN SANCAR

Anket sonuçlarına göre, altılı masadaki kriz sonrası kaybettiği desteği kısmen geri kazandığı görülen İYİ Parti’de üst düzey yetkililer, kendilerine karşı operasyon için düğmeye basıldığını söyledi.

İYİ Partili bir yetkili, ‘operasyon’ olarak nitelediği ‘hazırlıklarla’ ilgili “Kendilerince FETÖ taktiklerini devreye soktular. Körle yatanlar şaşı kalkıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrılmış, bu adımı parti tabanından da tepki çekmişti. Tepkiler, istifa dalgasına kadar varmıştı.

Akşener hem yükselen tepkiler hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterildiği formülle masaya geri dönmüştü.

Ancak araştırma şirketlerine göre Akşener’in bu hamlesi, partiye desteği hayli düşürdü. Son anketlerdeyse İYİ Parti’nin oylarında toparlanma görülüyor.

Diken’e bilgi veren İYİ Partili üst düzey yetkililer, yaptırdıkları araştırmalarda partilerinden kopup Memleket Partisi’ne giden oyların ciddi bölümünün döndüğünün görüldüğünü söyledi. Yetkililer, yaptırdıkları kamuoyu çalışmaları sonucunda Meclis’teki çoğunluğun muhalefete geçtiğini tespit ettiklerini de ekledi.

İYİ Parti’nin araştırmalarında Kılıçdaroğlu’nun en düşük oyunun yüzde 47-49 aralığında olduğu tespit edildi. İYİ Partili yöneticiler, yeni hedeflerinin AKP’den seçmen çekmek olduğunu vurguladı.

‘Düğmeye basıldı’

Yetkililer, AKP’deki merkez sağ seçmeni çekme potansiyeline sahip olduklarını ve Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye giden ‘Atatürkçü’ seçmeni de etkilediklerini savunuyor.

Üst düzey bir yetkili şunları kaydetti: “Genel başkan bize ilk günden itibaren Muharrem beye saygılı yaklaşmamızı istedi. Bunun olumlu etkilerini de görmeye başladık. Kaldı ki AKP seçmenini de etkilemeye başladığımız rahatlıkla görülüyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde de hem partimizin hem de Kemal beyin oyları artıyor. Genel başkanımız son bir haftadan itibaren büyük bir saha çalışması başlattı. Bunun etkilerinin önlenmesi için de isim isim bildiğimiz birileri de çalışma başlattı. Partimize yönelik bir medya operasyonu için düğmeye basıldı.”

‘İlk aşama devreye alındı’

İYİ Parti’nin AKP’den oy kopararak seçimi kazanma stratejisi kurduğunu söyleyen bir başka yetkiliyse şunları söyledi: “Siyaseti çirkin biçimde dizayn etme hazırlığı içinde olanları biliyoruz. Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Kimler kimlerle beraber’ farkındayız. AKP seçmenini bizden uzaklaştırmak için planlı bir çalışma yapılıyor. İlk aşaması da devreye alındı. Buna hazırlıklıyız, ne yaparlarsa yapsınlar Meclis (millet) ittifakımızda olacak. Seçim de ilk turda bitecek.”

Yetkili, ‘operasyon’ dediği hazırlıkların içeriğine dair “Kendilerince FETÖ taktiklerini devreye soktular. Körle yatanlar şaşı kalkıyor” demekle yetindi.