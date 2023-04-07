İYİ Parti’de temayül sancısı, Muharrem İnce kaygısı

ALTAN SANCAR

14 Mayıs’taki seçimler öncesi temayül yoklaması yapan İYİ Parti’de, sonuçlardan memnun olmayan çok sayıda aday adayı var.

İYİ Parti yetkilileri 2 Mart’taki altılı masa krizi sonrası düşen oylarınsa Memleket Partisi’ne gittiğini düşünüyor.

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İYİ Parti milletvekili adaylarının belirlenmesi amacıyla seçim bölgelerinde temayül yoklaması yapmıştı. 1-2 Nisan’daki yoklamalardan çıkan sonuçlar genel başkan Meral Akşener ve kurmaylarınca değerlendiriliyor. Listelerin 9 Nisan 17:00’ye kadar teslim edilmesi gerekirken, genel merkez aday adaylarının akınına uğradı.

Temayül yoklamasında gerilerde kalan çok sayıda partili, genel merkezde parti yöneticileriyle görüşmeye çalışıyor. Gelenleri tek tek kabul etmeye çalışan parti yöneticileriyse temayül yoklamasına ilişkin şikayetler alıyor.

Bu şikayetler arasında bazı seçim bölgelerinde temayül yoklamasına kısa süre kala üye kaydı alınması yer aldı. Şikayetlere göre, maddi gücü yüksek aday adayları kendi çevrelerini partiye üye yaparak önde çıkmayı başardı. Genel merkezden bazı yöneticiler de bu eleştirileri kabul ederek, “Kısa süre kala üye yapılanların oy kullanmasının önüne geçilmeliydi” görüşünü paylaştı.

İYİ Partili bir kurmay, bazı bölgelerde parti teşkilatlarında emek harcayan isimlerin listelerde gerilerde kalmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Özellikle kadın kollarında çalışan bazı partililerin listelerde geride kalmasının kendileri açısından üzüntü kaynağı olduğunun altını çizdi.

Partide listelere ilişkin son sözü Akşener söyleyecek. Akşener’se bu günlerde genel merkez yerine çalışmalarını konutunda sürdürmeyi tercih ediyor. İYİ Parti liderinin listeler son şeklini alıp YSK’ya teslim edilmeden önce kurmaylarını toplaması bekleniyor.

Oylar İnce’ye gitmiş

İYİ Parti’deki bir diğer gündem maddesiyse Muharrem İnce’nin oyları. Bir üst düzey yetkiliye göre, 2 Mart’taki altılı masa krizi partide oy kaybına neden oldu. Ancak İYİ Parti’den kopan oyların büyük bir bölümü İnce ve Memleket Partisi’ne gitti. Yetkili, İnce’ye giden oyların Akşener’in sahaya çıkmasının ardından partiye geri döneceğine inanıyor. Kriz döneminde kendilerine yönelik sert dilin bu kayıpta etkili olduğunu belirten yetkili, “Muhalefete zararı yine muhalefet verdi” dedi.

Altılı masanın 2 Mart’taki toplantısında ortak adayda uzlaşılamamış, Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmişti. Akşener daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı, CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı bir formülü kabul edip masaya dönmüştü. Uzmanlar bu süreçte muhalefet seçmeninden tepki toplayan İYİ Parti’nin oy kaybettiğini söylemişti.