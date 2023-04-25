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Yaramazlara biraz batar!

‘Bay Kemal’in tahtası’: Refaha ulaşmak için gerekli yatırımı buldum, ekibi kurdum

‘Bay Kemal’in tahtası’ reklam filminin dördüncüsünü paylaşan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi içine düştüğü krizden çıkarmak için gerekli hazırlığı yaptığını söyledi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, acil söndürülmesi gereken yangınların olduğunu belirterek, “Ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var” dedi.


Halkın rekabetçi kur ve ucuz iş gücü ‘yalanlarıyla’ fakirleştirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil, Türkiye Batı’nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bunun için gerekli yatırımı bulduğunu ve şampiyonlar ligi ekibini kurduğunu vurguladı.

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