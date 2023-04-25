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Yaramazlara biraz batar!

CHP adına yine sahte broşürler hazırlandı: Matbaa, kimin hazırladığını bilmiyormuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partileri adına sahte broşürler hazırlandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Daha önceki seçimlerde de muhalefeti kötülemek farklı illerde broşürler hazırlanmıştı. Muhalefet bunun arkasında AKP’nin olduğunu savunuyor.


Kaftancıoğlu, benzer bir hazırlığı daha ifşa etti. Kaftancıoğlu’nun konuya dair açıklaması şöyle:

“Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle. Yer Sultanbeyli’nde bir matbaa… CHP logosuyla ‘İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız’ diyerek sözde parti broşürü, Sticker bastırmışlar. Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar 🙂 Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim. CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım.”

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