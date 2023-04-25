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Yaramazlara biraz batar!

Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edebilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresini uzatmayı planladıklarını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine dair çalışma yürütüldüğünü söyledi.


Borçlar Kanunu’na Haziran 2022’de eklenen geçici maddeyle, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerine yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Maddenin geçerliliği 1 Temmuz’da doluyor. Maddede cumhurbaşkanına uzatma yetkisi de verilmiyor.

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