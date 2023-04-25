Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edebilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini açıkladı.
AA’nın aktardığına göre Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresini uzatmayı planladıklarını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine dair çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Borçlar Kanunu’na Haziran 2022’de eklenen geçici maddeyle, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerine yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Maddenin geçerliliği 1 Temmuz’da doluyor. Maddede cumhurbaşkanına uzatma yetkisi de verilmiyor.