Bahçeli ‘zillet’leri karıştırdı, partisini hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ‘öncelikli ve çözülmesi gereken sorununun siyasi muhalefet sorunu’ olduğunu savundu. Bahçeli ayrıca hatlarını karıştırıp, partisini hedef aldı.

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Bahçeli, bugün Niğde’de düzenlenen mitingde konuştu. ANKA’nın haberine göre ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin ‘doğruluş müjdesi’ olduğunu ifade eden Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*‘Tek adam rejimi’ dediler, hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdılar. ‘Şahsım rejimi’ dediler, bir yalana bin yalan kattılar. ‘Diktatörlük var’ dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar.

*Türkiye’nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorunu, siyasi muhalefet sorunudur. Bu muhalefet, demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet, milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet, Türkiye’nin aleyhinedir.

*Birinci hedefimiz, sayın cumhurbaşkanımızın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir.

Hatlar karıştı

Bahçeli’nin, konuşmasının devamında HDP yerine partisini şu şekilde hedef alması dikkat çekti: “Muhalefetin terör sevdası zillettir. MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ile aynı çizgidedir.”