Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatında sert düşüş

Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı martta yüzde 75 düştü.

Fotoğraf: AA

Bloomberg HT‘nin İsviçre Federal Gümrük İdaresi’nin verilerinden aktardığına göre, İsviçre’nin Türkiye’ye marttaki altın ihracatı şubata göre yüzde 75 düştü.


İsviçre’nin martta Türkiye’ye sattığı altın miktarı 10,7 ton.

İsviçre, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar lira) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yapmıştı.

Merkez Bankası 43 ton sattı

Öte yandan, ‘arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası rezervleri desteklemek için 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk (2,3 milyar dolar) altın satmıştı.

Merkez Bankası, dolarlar bitince altın satmaya başladı

İsviçre’den Türkiye’ye rekor altın ihracatı

SON HABERLER

Fenerbahçe hisselerinde sert dalgalanma

Süper Lig’de dün aldığı beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe, şimdi de yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe hisseleri borsada yüzde 8 değer kaybetti.