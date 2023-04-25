Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatında sert düşüş

Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı martta yüzde 75 düştü.

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Bloomberg HT‘nin İsviçre Federal Gümrük İdaresi’nin verilerinden aktardığına göre, İsviçre’nin Türkiye’ye marttaki altın ihracatı şubata göre yüzde 75 düştü.

İsviçre’nin martta Türkiye’ye sattığı altın miktarı 10,7 ton.

İsviçre, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar lira) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yapmıştı.

Merkez Bankası 43 ton sattı

Öte yandan, ‘arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası rezervleri desteklemek için 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk (2,3 milyar dolar) altın satmıştı.