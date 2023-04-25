Sinan Oğan, TRT ve Demirören Medya’nın kapısına dayandı

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TRT, RTÜK ve Demirören Medya Grubu’nun önüne giderek kendisine yer verilmeyip sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter/Sinan Oğan

Oğan, bugün sırasıyla TRT, RTÜK ve Demirören Medya Grubu’nun önüne gitti. Oğan, ilgili kurumların kendisine yer vermediğini ve sadece Tayyip Erdoğan’ı gösterdiğini dile getirdi.

ANKA’nın aktardığına göre Oğan’ın TRT, RTÜK ve Demirören Medya Grubu‘nun önünde söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

*Bize yer vermeyen, bizi karartan, bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. RTÜK kanununu hiçe sayan, TRT kanununu hiçe sayan, TRT’yi keyfi bir şekilde yönetenler sabah akşam cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği halde cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı göstermiyor.

‘Erdoğan’ın adamı, memuru değilsiniz’

*TRT’nin sayın yöneticileri, siz orada sadece yöneticisiniz Tayyip Erdoğan’ın adamı, memuru değilsiniz. Herkese eşit davranmak zorundasınız. Siz Sinan Oğan’ı tek bir gün ekranınızda göstermediniz, hiçbir çalışmasına ekranlarınızda yer vermediniz. Sizi kınıyorum. 7/24 bütün kanallarınız Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi, Tayyip Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz.

*Bu aslında RTÜK’ün de suç işlediğini gösteriyor. Buradan RTÜK’e aynı şekilde sesleneceğim, bir kere daha uyaracağız. Aksi taktirde RTÜK’ün önünde megafonla her gün taraftarlarımız gelecek ve çalışmalarımızı anlatacağız. Tayyip Erdoğan’ı emrettiği gibi değil Anayasa’nın emrettiği gibi davranın.

Ahmet Hakan’a yüklendi

*Ahmet Hakan benim eski arkadaşımdır. Eskiden MHP genel başkanı adaylığı süresince boy boy röportajlar yapardı, programına davet ederdi. Artık programlarında konuşturtmuyor bile. Tarafsız Bölge programının konuklarında Sinan Oğan’ın konuşulmasına izin bile vermiyor. Hani nerede sizin demokratlığınız?

*Şu ana kadar Demirören Medya Grubu’nun tek bir yayınına dahi davet edilmedim. Bu ülkede ben cumhurbaşkanı adayı değil miyim? Bu ülkenin anayasası herkese eşit ve özgür bir şekilde sesini duyurma yetkisi vermemiş mi? Siz bu ülkenin anayasasını tanımıyor musunuz? Bu ülkenin RTÜK kanunları herkese eşit değil mi? “Biz özel televizyon kanalıyız” demekle işin içinden çıkamazsınız. Siz toplumun vicdanısınız. Özel kanal olarak birilerinin vicdanı değilsiniz, halkın vicdanısınız.

Söz aldı

AA’nın aktardığına göre Oğan, RTÜK önündeki konuşmasından sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le görüştü. Oğan, görüşmeyle ilgili “Karşılıklı anlayış çerçevesinde bir görüşme oldu. İnşallah daha adil bir yaklaşım sergilenecek. Bunun sözünü aldık” dedi.