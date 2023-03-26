Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurdu.

Sinan Oğan, 100 bin imza topladı. (AA)

Oğan, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Türk milletinin aziz evlatları, bütün zorluklara rağmen 120 bin imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100 bine ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz.”

100 bin imza toplayan Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den sonra cumhurbaşkanı adayı olmaya resmen hak kazanan dördüncü isim oldu.

Oğan 100 bini aşarken; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in henüz 23 bin 60 imzada kaldığı görüldü.