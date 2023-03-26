İmza sayıları: Sinan Oğan 71 bin, Doğu Perinçek 21 binde

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 71 bin 536 imza topladığını duyurdu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’se 21 bin 356 imzaya ulaşabildi.
Yüksek Seçim Kurulu’na ait verileri paylaşan Oğan, “Sevgili Türk milleti, imza sayımız an itibarıyla 71 bin 536 oldu. Ha gayret, başaracağız…” diye yazdı.
Oğan’ın paylaştığı verilerde İnce’nin 105 bin imza topladığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’inse 21 bin 356’da kaldığı görülüyor.
Cumhur ittifakına katılan Fatih Erbakan içinse 69 bin 167 imza toplandı. Erbakan, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekilmişti.
İmza verme işlemi yarın saat 20:00’de bitiyor. 100 bin imza toplayamayan isimler aday olamayacak.