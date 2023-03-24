Ümit Özdağ, Türk milliyetçilerinden imza istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk milliyetçilerini ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a imza vermeye çağırdı.

Ümit Özdağ milliyetçileri imzaya çağırdı. (Twitter)

Twitter’dan video mesaj yayınlayan Özdağ, şunları söyledi: “Sevgili Türk milliyetçisi kardeşim, değerli ülküdaşım, ülkemize sokulan 13 milyon sığınmacının kendi vatanlarına gerekirse zorla gönderilerek Türkiye’mize kurulan iç savaş tuzağının bozulmasını istiyorsan, Türk devleti ve Türk milletinin HDP ve HÜDA-PAR’a verilecek tavizlerle küçük düşmesini, yıpranmasını istemiyorsan, Türk milliyetçilerinin AKP veya CHP’nin istismar ettiği siyasi baston olması yüreğini sızlatıyorsa, aziz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin milli üniter ve laik bir devlet olarak ilelebet yaşamasını istiyorsan, PKK’lıların, Hizbullahçıların, liberal sol çetelerin, beşli çete yandaşlarının, selefilerin, 13 milyon sığınmacıların, bozguncuların, bir kemiğin peşinden saatlerce yol giden itler gibi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin kimsesizliğine gülmemesi için Sinan Oğan’a imza ver, ata ittifakına oy ver .”

Çağrım Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, ülkücülere, izleyin ve karar verin. pic.twitter.com/GCRuXTxHdP — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 24, 2023

YSK’nın açıkladığı son verilere göre Sinan Oğan için toplanan imza sayısı 25 bin 925. İmza verme işlemi 27 Mart saat 20:00’de son bulacak.

YSK’nın verilerine göre adayların ikinci gün sonunda ulaştığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Doğu Perinçek: 11 bin 792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68