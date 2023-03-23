Sinan Oğan imza toplayamayınca Ümit Özdağ konuyu Suriyelilere getirdi

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz 100 bin imzayı toplayamadı. İmza atmak isteyenlerin yol parası ödemesi gerektiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu Suriyelilere getirdi.

Ümit Özdağ ve Sinan Oğan. (AA)

Özdağ, Ankara’daki seçim kuruluna giderek Sinan Oğan‘ın imza kampanyasına destek verenlere imzalı kitaplarını hediye etti.

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için gerekli 100 bin imzanın 27 Mart saat 20:00’ye kadar toplanması gerektiğini anımsatan Özdağ, “Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın bu süreçten başarıyla çıkacağını, gereken imzayı toplayarak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyoruz” dedi.

İmza sürecinde ulaşım sorunu olduğunu savunan Özdağ, Suriyelilere değindi: “Keçiören’den buraya insanların gelmesi, minimum her vatandaşın yirmi lira harcamasıyla gerçekleşiyor. Demokratik bir hakkın kullanılmasını paraya bağlayamazsınız. Şimdi Suriyeli, e-Devlet üzerinden ismini girip değiştirerek vatandaş oluyor ama e-Devlet üzerinden cumhurbaşkanlığı için imza veremiyorsunuz.”

Göçmenlere karşı ayrımcı tutumuyla bilinen Özdağ her fırsatta Suriyelileri hedef gösteriyor.