Ümit Özdağ, Fatih Erbakan’a imza vermeyi düşünenlerden imza istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Erbakan’a imza vermeyi düşünen seçmenleri ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a imza vermeye çağırdı.
Daha önce AKP’lilerin mutabakat metnine imza atmadığını gerekçe göstererek cumhur ittifakına katılmayan Yeniden Refah Partisi (YRP) bugün ittifaka katıldı. Partinin adayı Fatih Erbakan da cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi.
Özdağ, da Erbakan’ın çekilmesinden sonra Sinan Oğan için Erbakan’a imza vermeyi düşünenlerden imza istedi. Özdağ bu sabah Türk milliyetçilerini de imzaya çağırmıştı.
YSK’nın açıkladığı son verilere göre Sinan Oğan için toplanan imza sayısı 25 bin 925. İmza verme işlemi 27 Mart saat 20:00’de son bulacak.
YSK’nın verilerine göre adayların ikinci gün sonunda ulaştığı imza sayısı şöyle:
Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Doğu Perinçek: 11 bin 792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68