Ümit Özdağ, Fatih Erbakan’a imza vermeyi düşünenlerden imza istedi

Milli güvenlik ve beka sorunu arıyorsak deprem tam da böyle bir sorun. Bir şeyler yapılmalı. Halihazırdaki merkezi idareden bir umudum yok; yerel idare aklı başında görünüyor ve çaba harcıyor, bu esnada halkı sakinleştirecek bir şeyler söylemeli, anlatmalı, çözüm önerileri ve seçenek sunmalı.