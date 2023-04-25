Kılıçdaroğlu: Biz değiştik, ‘saraylılar’ fakir fukarayla alay ediyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendilerinin değiştiğini ama ‘zenginleşen saraylıların artık fakir fukarayla alay ettiğini’ vurguladı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre 2022’de markette en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 314,6 ile kuru soğanda görüldü. Artış 2023’te de durmadı. Bu yılın ilk üç ayında soğana yüzde 101 zam geldi. Fiyatlar 30 lirayı buldu.

Muhalefetin soğanda cisimleşen fahiş fiyat artışları eleştirisine iktidar kanadından küçümseyici yanıtlar geliyor.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, soğan fiyatlarına tepki gösterenlere “Soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle” demişti.

Buna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, eskiden bu tavrın ‘kendilerinden görünenler’ tarafından yapıldığını ifade ederek, “‘Makarnacı, kömürcü’ diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik.”