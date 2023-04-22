Nebati’den soğan fiyatına tepki gösteren yurttaşlara: Cücüğüyle oyna biraz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, soğan fiyatlarına tepki gösterenlere “Soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle” dedi.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre 2022’de markette en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 314,6 ile kuru soğanda görüldü. Artış 2023’te de durmadı. Bu yılın ilk üç ayında soğana yüzde 101 zam geldi. Fiyatlar 30 lirayı buldu.

AKP’nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Silifke ilçe başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

‘Mevsimsel şart’a bağladı

Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden maliye bakanı, ‘bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyatı değişen soğana oynadığını’ iddia ederek şöyle devam etti:

*Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle… Adamın bütün şeyi şu; “Efendim, şu an ne olacak bu İHA’lar, SİHA’lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?”

*Ya mübarek adam, Silifke’nin çileğini, yoğurdunu Ankara’da, İstanbul’da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz.